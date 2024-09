"ATMOSFERICA. Stagioni e Temperamenti" cambia veste

La Fondazione Zegna presenta, da oggi domenica 22 settembre a domenica 17 novembre 2024, la seconda attivazione con un nuovo allestimento del progetto inedito ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, concepito appositamente per l’occasione dall’artista Rebecca Moccia (Napoli, 1992) negli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella). La mostra, a cura di Ilaria Bonacossa, parte del percorso tra arte e natura portato avanti dalla Fondazione, ha inaugurato lo scorso 25 maggio con la prima fase “estiva” del progetto.



Seguendo il cambio delle stagioni, la nuova installazione ambientale di Rebecca Moccia propone un gruppo di opere di colori e tessuti che restituiscono un’inaspettata temperatura. Lo spazio, inaugurato a maggio con una serie inedita di opere dalle tonalità fredde e dalla trama leggera, si rinnova con un nuovo allestimento contraddistinto da materiali e colori caldi che riscaldano l’ambiente e gli conferiscono un aspetto morbido e accogliente. Il progetto espositivo di Rebecca Moccia, grazie alle vetrate dell’ex giardino d’inverno che permette alla luce di permeare lo spazio di atmosfere diverse a seconda dell’orario e del momento dell’anno, si relaziona con l’esterno di Casa Zegna e con il paesaggio dell’oasi, restituendo al pubblico un’esperienza immersiva.



In una simbiosi quasi totale con il paesaggio montano circostante, lo spazio si trasforma con ATMOSFERICA in un organismo vivente che cambia con il passare delle stagioni attraverso l’uso attento del tessuto, elemento su cui si fonda la rispettosa collaborazione tra Zegna e l’ambiente.



L’artista da alcuni anni esplora le atmosfere e le “temperature” dei luoghi, indagando i contesti spazio/temporali in cui le relazioni umane e non umane si sviluppano e puntando i riflettori sulle influenze reciproche tra emozioni e luoghi. Il progetto site-specific sviluppato per Casa Zegna si concentra sulle trasformazioni atmosferiche e attinge alle peculiarità dello spazio per costruire una riflessione dedicata al legame tra mutamenti climatici e ambientali e temperamenti di coloro che li sperimentano.



Il titolo e sottotitolo della mostra ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti raccontano la volontà di indagare le modalità in cui si forma l’affettività umana in relazione all’ambiente che ci circonda, e come l’impatto di uno sviluppo non sostenibile, che ne altera ritmi ed equilibri, si riflette anche sulla nostra sfera percettiva ed emotiva.



L’opera di Rebecca Moccia concepisce due diverse atmosfere ambientali in tessuto, che si susseguono nel tempo producendo così un mutamento sostanziale dello spazio, tra periodo caldo (tra primavera ed estate) e freddo (tra autunno e inverno), restituito in maniera visiva e tattile. I due diversi momenti vengono scanditi dall’uso da parte dell’artista di materiali opposti che disperdono o trattengono il calore, consentono o impediscono il passaggio della luce, ammorbidiscono o acuiscono gli effetti sonori che si diramano nello spazio per vestire l’architettura di Casa Zegna. Il passaggio delle temperature è enfatizzato anche attraverso l’uso di colori freddi per la stagione estiva e di colori caldi per quella invernale.



Si ringrazia per la collaborazione Mazzoleni, London – Torino



INFORMAZIONI

Apertura tutte le domeniche

22 settembre – 17 novembre 2024

dalle 11:00 alle 17:00

Aperture straordinarie: sabato 12-19-26 ottobre, 1-2-9-16 novembre

Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 euro. Ingresso gratuito presentando il biglietto di ingresso della mostra estiva