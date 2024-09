Cossato: "2-10 al Ponte" il mercatino degli hobbysti riempie di vita via Martiri - Foto Bozzonetti per newsbiella.it

Tra le iniziative di Settembre a Cossato, è la volta oggi del mercatino degli Hobbysti con tante bancarelle che hanno riempito di colori la via Martiri e organizzato dai commercianti della via. Il nome è esplicativo della zona che si vuole rilanciare e far conoscere ai visitatori.

"E' la prima edizione e speriamo di dare continuità all'iniziativa - ha detto una delle organizzatrici dell'evento, Nadia commerciante della via - abbiamo abbinato il mercatino allo Street Food di Piazza Croce Rossa in modo che i visitatori abbiano l'opportunità di fare una passeggiata e godere di entrambe le manifestazioni. Vorremmo creare sempre di più momenti che portino la gente nuovamente a vivere la città e far conoscere le nostre realtà".