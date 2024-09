Mistero a Ivrea: il corpo di una donna ritrovato nella Dora vicino al centro della città

E' ancora avvolto la mistero il tragico ritrovamento del corpo senza vita i una donna, nella serata di ieri, a Ivrea. Il cadavere si trovava nella Dora, quasi nel centro della città eporediese. A dare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che stavano camminando lungo il corso che costeggia il fiume. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco. Secondo le testimonianze, la donna potrebbe avere un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Sul posto anche le forze dell'ordine, i sanitari del 118, così come il primo cittadino.

A infittire il mistero, il fatto che non risultino segnalazioni di persone scomparse negli ultimi due giorni in tutta la zona di Ivrea, ma anche del Canavese e della vicina Valle d'Aosta. La donna non aveva addosso alcun documento che possa aiutare il riconoscimento.