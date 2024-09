A Biella +bellezza in Valle: il premio giunge alla 5a edizione

Sabato 5 ottobre alle ore 15.45 a Palazzo Gromo Losa (Biella Piazzo) si terrà la cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio +bellezza in Valle, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso, in collaborazione con la Fondazione BIellezza.

Durante la cerimonia, oltre a premiare i due vincitori tra i dieci finalisti rispettivamente della sezione Ambiente e della sezione Edilizia, verranno consegna anche altri due riconoscimenti:

· Il Premio Sellalab, che verrà conferito al progetto, candida iniziative volte al miglioramento della bellezza all’interno del territorio.

Ricordiamo quali sono le 10 candidature arrivate in finale:

Sezione Edilizia

Valdilana – Margosio Ristrutturazione della baita “La Polveriera”

La completa ristrutturazione di un’antica baita ha dato la possibilità di creare una struttura da destinare ad un’accoglienza turistica di qualità. Addormentarsi in un’oasi di pace e risvegliarsi con vista sul Monte Rosa!

Bioglio - Recupero antica cascina borgo Ca' del becca

Situata in un antico borgo contadino, la cascina è stata oggetto di un accurato intervento di restauro per dare vita ad una struttura ricettiva in cui, pur mantenendo l’architettura originale, sono stati creati ambienti funzionali in cui l’antico convive con il design contemporaneo.

Un luogo affascinante ma a lungo trascurato, è tornato così ad avere una nuova vita.

Biella - Ristrutturazione Edificio De Mori

Un edificio che oltre 20 anni fa ospitava un colorificio, grazie ad una totale ristrutturazione, oggi invece accoglie una moderna e luminosa pasticceria in cui bontà e bellezza viaggiano a braccetto.

Biella - Restauro della facciata di San Nicola da Tolentino

Oggetto dell'intervento è il restauro conservativo della facciata della Chiesa di San Nicola da Tolentino, nel quartiere Vernato.

La storia di questo luogo inizia nel XVII secolo e prosegue per oltre 300 anni fino alla chiusura avvenuta nel 1968. La facciata, realizzata a partire dal 1721, ora che è stata restaurata, restituisce alla collettività parte della sua storia e permette di ritrovare legami culturali e ridefinire una precisa identità territoriale e storica.