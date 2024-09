Quaregna Cerreto, l' ufficio postale riaprirà il 25 settembre

Sono in via di ultimazione i lavori che stanno interessando in queste settimane l'ufficio postale di Quaregna Cerreto iniziati il 4 settembre.

Entusiasta il sindaco Katia Giordani: "Si tratta di un adeguamento importante che renderà l'ufficio più efficiente. Avremo un ufficio dove veramente i servizi saranno tantissimi, come il rilascio di documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI".

In questi giorni i cittadini di Quaregna Cerreto si appoggiano come servizio a quello di Cerreto in via Quintino Sella e a Cossato.

Non sono finite le novità, perchè il sindaco Giordani ha chiesto a Poste Italiane di variare gli orari di apertura degli uffici di Quaregna e di Cerreto che ora sono uguali (entrambi aperti lunedì, mercoledì e venerdì), alternandoli, e di installare un bancomat che ora Quaregna Cerreto non ha.