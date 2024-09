“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 6-2 contro “PS Gennar” e scende in campo nel 1°Memorial “Gina Reina”

La terza amichevole fa registrare la nuova vittoria di “Su Nuraghe Calcio Biella” con il risultato di 6-2 contro “P.S.Gennar”, neo formazione, allenata da Marco Napoletano. I 2 gol sono opera del capitano Emanuele Napoletano.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella”, capitanato da Manuel Pizzo, allenato da Andrea Savoi, diretto da Gaspare Carmona e preparato dal massaggiatore Filippo Gugliotta, hanno fatto gol Daniele Leviselli (2), Gabriele Giusio (2) e Francesco Marangon (2). Gli allenamenti di preparazione continuano in vista della nuova stagione calcistica con il 1° Memorial intitolato a “Gina Reina”, mamma dell’arbitro Nicolò Chiola recentemente scomparsa. Appuntamento lunedì 23 settembre, ore 21:00, a Gaglianico presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di via Napoli, 1.

Alla presenza di autorità locali e del sindaco di Biella Marzio Olivero, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo con “Real maggese”, quale segno di vicinanza umana e sportiva a Nicolò Chiola, riconfermando gratitudine e rispetto per i direttori di gara che con obiettività ed equilibrio permettono alla gioventù sportiva biellese di affrontare le partite di allenamento e di campionato con serenità ed equilibrio. Nella prima settimana di ottobre fischio di inizio del campionato provinciale di calcio a 7, categoria open, organizzato da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).