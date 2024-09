Giornata del piede e postura, alla Parafarmacia Beltrami una visita con il tecnico ortopedico

Spesso si sottovaluta quanto la posizione che assumiamo ogni giorno sia importante per il benessere del nostro fisico. Molte problematiche muscolo-scheletriche e organiche possono derivare da una scorretta distribuzione del peso corporeo. Per questo è fondamentale che il piede appoggi in maniera fisiologica nelle aree che possono sopportare il carico.

Il plantare ortopedico è un dispositivo che mira a compensare o correggere i difetti del piede e della postura, quindi può rappresentare una soluzione a diverse problematiche come piede piatto, piede pronato, piede cavo, alluce valgo, sperone calcaneare, metatarsalgie, neuroma di morton, fasciti, talloniti, tendiniti e infiammazioni muscolo-tendinee agli arti inferiori. Se il piede non appoggia in maniera idonea, è possibile che si determini un sovraccarico che può provocare anche usura delle articolazioni, dolori localizzati su schiena, ginocchio, caviglia, anca e collo; ma anche, di riflesso, può provocare problemi digestivi, cefalea, sciatalgia e problemi alla circolazione.

Il plantare ortopedico può risolvere queste problematiche, aumentando la superficie di appoggio del piede e alleggerendo le zone di maggior pressione. Controllando i movimenti durante la camminata, il plantare compensa le alterazioni meccaniche, ammortizza i traumi dovuti all'impatto del piede sul suolo e previene infiammazioni e processi degenerativi.

La Parafarmacia Beltrami, presso The Place a Sandigliano, ha organizzato sabato 28 settembre, dalle 15, un incontro con il tecnico ortopedico, che effettuerà una valutazione dettagliata dei problemi del piede, stabilendo se e come questi influenzino il modo di camminare. Verranno analizzate la postura e la camminata e, se necessario, verrà fatto un calco del piede per realizzare un plantare su misura, studiato in base alle esigenze.

La visita ha un costo di 10€ ed è su appuntamento. Per prenotarsi o per avere ulteriori informazioni è necessario contattare la Parafarmacia Beltrami al numero 351.3704144 o all’indirizzo mail parafarmaciabeltrami@gmail.com.