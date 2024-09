“Stop ai suicidi di carcere”, a Biella una manifestazione

‘Stop ai suicidi in carcere’. È il nome della manifestazione in programma a Biella mercoledì 25 settembre, alle 21, con partenza da via Italia: avrà luogo la fiaccolata cittadina per portare alla luce le condizioni di vita precaria all'interno delle carceri.

Questa la dichiarazione di Sonia Caronni, garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà del Comune di Biella: “Esprimo massima preoccupazione per la situazione degli istituti di pena in Italia. Carceri sovraffollate con un numero altissimo di suicidi tra i detenuti e gli agenti di Polizia Penitenziaria. A Biella la scorsa estate due suicidi, occorre uno sguardo più attento da parte del Governo che abbatta il senso di isolamento e abbandono che serpeggia tra i detenuti, gli agenti di Polizia Penitenziaria e gli operatori.”