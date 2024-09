"Vietato Cancellare", un incontro sull'invecchiamento attivo

Da 35 anni AMA Biella informa e sensibilizza l'opinione pubblica e le figure professionalmente coinvolte sulla malattia di Alzheimer, stimolando la ricerca, la prevenzione, l'assistenza e la terapia per migliorare la qualità della vita del malato e dei suoi familiari.

Nel quadro delle tante attività statutarie portate avanti dall'Associazione Malattia di Alzheimer Biella e Mente Locale, in chiusura della mostra dal titolo “La finestra sull'arte”, organizzata nella sala espositiva della Provincia di Biella in collaborazione con CNA Pensionati Biella, è in calendario l'incontro “Vietato cancellare”, volto a stimolare azioni di prevenzione e invecchiamento attivo.