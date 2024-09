Aspettando don Simone, a Candelo il “grazie” del vescovo Farinella a don Angelo

Dopo la prima serata con il vicario generale don Paolo Boffa Sandalina, che ha raccontato alcuni momenti vissuti con don Simone Rocco, l’entrata in seminario, il percorso, l’esperienza nella parrocchia di Santo Stefano prima con don Carlo Gariazzo poi con lui, sabato 14 c’è stata la Santa Messa nell’oratorio di Santa Croce celebrata dal vescovo Roberto Farinella il quale dopo aver illustrato la festa dell'Esaltazione della Croce, ha pregato per l’entrata di don Simone a Candelo ma ha anche ringraziato pubblicamente don Angelo Nardi, amministratore parrocchiale, per il suo operato in questi mesi dopo il pensionamento di don Attilio.

Don Angelo continuerà il ministero sacerdotale presso la parrocchia di San Paolo, a Biella, con don Filippo Nelva. I presenti hanno applaudito a don Angelo, riconoscendo quanto ha fatto in questo periodo di attesa. E’ stato un bel momento: la comunità parrocchiale ha seguito la Santa Messa pregando e cantando, guidata dal gruppetto musicale (Elena, Ilaria, Angela e Luigi) e da alcuni componenti del coro. Durante la funzione è stata festeggiata la coppia Paolina e Roberto che proprio a Santa Croce 50 anni fa si sono sposati!

Al termine della funzione, fedeli, don Angelo, il vescovo e le due suore che lo accompagnano hanno potuto festeggiare tutti insieme condividendo un momento di festa. Mercoledì prossimo nella chiesa di San Pietro ci sarà alle 21 un momento di preghiera guidato da Graziana e Valentina del monastero “solitudine e comunione” sul tema della vocazione. Poi arriverà il tanto atteso giorno dell’ingresso di don Simone a Candelo. Fervono i preparativi o, meglio, gli ultimi ritocchi in attesa del nuovo parroco. Fedeli, associazioni di Candelo, ragazzi, tutti sono invitati a fare festa domenica 22 settembre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria, dove gli sarà dato un caloroso benvenuto.