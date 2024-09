Graglia, al Monastero Buddhista sarà presente un grande maestro internazionale

Il Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario si conferma importante Centro di meditazione internazionale, nell’accogliere domenica prossima 22 settembre il Ven. Chamtrul Rinpoche Lobsang Gyatso. “Khenpo” ovvero dottore in filosofia buddhista e docente presso il Bodhicitta Dharma Centre di Dharamsala in India, è seguito da oltre 4,000 discepoli provenienti da più di 100 diversi paesi.

Quest’anno il Venerabile Maestro ha scelto Graglia tra le tappe del suo tour mondiale, e terrà un workshop su un argomento di fondamentale interesse, sia per la comunità buddhista che per il pubblico in generale: “La pratica del dare e del prendere: come gestire la sofferenza e trasformarla in gioia e cura”. Questo insegnamento è chiamato “Tong-Len” e rappresenta una parte essenziale della formazione dei buddhisti tibetani, ma può essere appreso da chiunque voglia, con intenzione pura, fare del bene agli altri.

La sofferenza per il Buddhismo non rappresenta mai un valore, ma viene riconosciuta quale parte integrante di ogni vita e banco di prova per il praticante, che deve adoperarsi per alleviarla e, se possibile, eliminarla in sé stesso e in tutti gli esseri che lo circondano. Comprendendone l’origine nella mente e sviluppando le virtù dell’altruismo e della compassione, il Buddhismo indica la strada da percorrere per vincere la sofferenza e trasformarla in energia spirituale, che può essere donata agli altri. Per informazioni ed iscrizioni: www.mandalasamtenling.org