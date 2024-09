Il prof. Alberto Mantovani a Biella per prestare il libro "La cura del futuro, i vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro"

Il prof. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, nonché presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, tornerà a Biella martedì 24 Settembre alle ore 18 per presentare il libro, di cui è co-autore, insieme a Guido Forni, Lorenzo Moretta, Giorgio Parisi e Giovanni Rezza, dal titolo " La cura del futuro, i vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro".

Al dibattito prenderà parte il prof. Oscar Berretto, fondatore e già Direttore delle rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Biella Domani e dalla Biblioteca Civica del Comune di Biella, si svolgerà presso il salone di quest'ultima in Piazza Curiel.

" L'arrivo della pandemia - si legge nella prefazione del libro - ha fatto nascere un interesse esasperato verso i vaccini. I vaccini sono un allenamento per insegnare alle difese naturali di ciascuno di noi a resistere meglio all'invasione dei microbi.

Ma oggi siamo davanti ad una vera rivoluzione della medicina, un nuovo capitolo nella cura e nella prevenzione, che ambisce a sviluppare in futuro vaccini terapeutici e non più solo preventivi, per affrontare e sconfiggere anche il cancro.

Il libro racconta la storia di questa sfida che può avere effetti decisivi sulla salute globale.



" Siamo grati alla Biblioteca Civica del Comune di Biella per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione e contribuito all'organizzazione di questa importante iniziativa - precisano in una nota Wilmer Ronzani e Mauro Barzan, rispettivamente Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione - che affronta un tema cruciale per il futuro del Paese e dei cittadini, proprio per questo ringraziamo i professori Mantovani e Bertetto per aver accolto il nostro invito".

I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno destinati al CUAMM, Medici con l'Africa per tutelare la salute nei Paesi Poveri.