Fondo Edo Tempia in lutto per la morte del dottor Vito Zampaglione, il ricordo di Simona Tempia

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vito Zampaglione era stato il medico di base di Edo Tempia. L’affetto che ci lega a lui e alla sua famiglia è un legame solido e sincero. Non per caso è stato al fianco del Fondo Edo Tempia fin dai primissimi tempi. E c’era il suo nome tra i medici dell’ospedale di Biella che, nel giugno del 1981, diedero la propria adesione quando venne firmato l’atto costitutivo dell’associazione di volontariato. Più di quarant’anni dopo, lo abbiamo ancora avuto accanto, medico specialista volontario che accoglieva i pazienti nell’ambulatorio di prevenzione dei tumori della tiroide. È stato una presenza costante e preziosa, una risorsa per la sanità cittadina e per chi ha avuto bisogno di lui. Vogliamo far arrivare il nostro abbraccio ai tre figli in questo momento doloroso”.