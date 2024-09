Vigliano, mensa scolastica: ecco tutte le informazioni per le famiglie

Il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e per le classi primarie di Vigliano Biellese sarà fruibile come sempre dal primo giorno di scuola, mercoledì 11 settembre; per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, come da indicazioni del dirigente, inizierà con il lunedì 23 settembre.

Il portale School Net, di cui il Comune ha acquisito la licenza, consentirà alle famiglie di comunicare direttamente con il nuovo gestore del servizio. Le modalità sono le medesime già in uso nel precedente anno scolastico: occorre accedere con le credenziali utilizzate in fase di iscrizione (Spid, CIE o codice utente e password): non occorre prenotare giornalmente il pasto, ma è obbligatorio dare disdetta nei giorni in cui non si intenda fruire del servizio.Come dare disdetta? Tramite PC da Portale Genitori, oppure con accesso dalla home di questo stesso sito, sezione Accesso rapido o nella sezione Servizi on line.

È possibile anche in chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nella lettera codici e credenziali (verificare la ricevuta che gli utenti ricevono al termine dell'iscrizione). Infine, attraverso l'APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e ANDROID, e scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. La comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro e non oltre le 9.30 del giorno stesso in cui si intende disdire il pasto. Le eventuali disdette inviate in ritardo non saranno processate e daranno luogo all’addebito automatico del pasto. L’assistenza telefonica è erogata giornalmente, dalle 9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17 al numero 015 811595.

I pagamenti potranno essere effettuati a partire dal 16 settembre: gli utenti, in ogni caso, non subiranno alcun disagio e la mensa sarà erogata regolarmente. Chi intenda pagare in contanti, potrà farlo accedendo agli uffici della Cooperativa Frassati a Piatto, via Frazione Barazzetta 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.