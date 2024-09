Pedemontana, Anas: “Via alle attività propedeutiche al cantiere”

Procede l’iter che porterà alla realizzazione della Pedemontana, la grande opera di raccordo tra la Superstrada Biella-Masserano e il casello autostradale Romagnano–Ghemme. Un'opera strategica che aprirà il Biellese verso l’aeroporto di Malpensa, la Lombardia e Milano, Genova e la Liguria. “Sono stati conclusi gli espropri – dichiara Anas, che realizzerà l’opera – e avviati i lavori delle prime attività propedeutiche al cantiere”.

Intanto Anas ha in corso due interventi di ripristino della pavimentazione sulla statale 758 Masserano-Mongrando: il primo lungo la tangenziale di Biella, per due chilometri dopo il ponte sul Cervo in direzione ovest; il secondo tra Mongrando e la rotatoria di intersezione con via Monte Mucrone. Ripristino della pavimentazione anche sulla statale 338 di Mongrando (che collega Mongrando a Bollengo) per un tratto di circa 700 metri all'altezza di Mongrando in direzione Bollengo.