Riascoltati per voi: Bryan Adams - Reckless (1984)

Con questo trentaduesimo appuntamento, per la rubrica “Riascoltati per voi” vi voglio presentare un album a dir poco iconico: “Reckless”, il quarto disco del cantante rock canadese Bryan Adams. Pubblicato nel 1984 dalla A&M Records, è un album che non solo ha ridefinito il sound di un'epoca, ma è stato in grado di regalare ai fans una serie di brani memorabili e ricchi di energia.

"Reckless", pubblicato ben quarant’anni fa, rappresenta uno dei punti più alti dell’immensa carriera di Bryan Adams. Grazie a questo disco è riuscito a consolidare la sua posizione di icona del rock degli anni '80. All’interno di “Reckless”, si possono ascoltare e apprezzare alcuni dei brani più iconici di Bryan Adams, come: ”Summer of '69", una celebrazione nostalgica dei giorni spensierati dell’adolescenza; oppure "Run to You", canzone potente e carismatica; per non parlare della romantica “Heaven" che attraverso la sua incantevole melodia è una ballata che ancora oggi è in grado di evocare emozioni profonde. Personalmente, trovo molto interessanti sia l’open track “One Night Love Affair” sia Somebody”, due esempi dei classici brani in stile rock anni ’80.

Un altro brano che vi segnalo e che apprezzo è "It's Only Love", a mio parere un bellissimo duetto di pura energia rock con la leggendaria "regina del rock 'n' roll”, Tina Turner. In quel 1984, Bryan Adams è stato in grado di fondere l’energia potente del rock alle ballate più melodiche, con la sua voce ruvida e appassionata rende ogni canzone un'esperienza emotiva che ti fa fare un tuffo in quei favolosi anni ’80.

“Reckless” riesce a mantenerti coinvolto dall'inizio alla fine del disco. In conclusione, secondo me "Reckless" è un album che ha segnato un’epoca, fino a diventarne una pietra miliare non solo nella carriera di Bryan Adams, ma anche nella storia del rock melodico. Piccola nota statistica: il disco è stato classificato al 49° posto su “Kerrang!” nella "100 Greatest Heavy Metal Albums of All Time”; al 99° nella "Greatest Rock Album of All Time" ed è stato nominato anche alla 12ª posizione nella "Greatest Canadian Album of All Time" da Bob Mersereau nel suo libro "The Top 100 Canadian Albums”.

Senza contare che è stato certificato undici volte disco di platino da “Music Canada”; primo album canadese a vendere oltre un milione di copie nel paese; certificato cinque volte platino dalla RIAA negli Stati Uniti e tre volte platino dalla BPI nel Regno Unito. Senza contare che sono state vendute oltre 12 milioni di copie dell'album in tutto il mondo!!! Un vero e proprio successo. Be’, a questo punto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto!

Voto: 9

Tracce: 1) One Night Love Affair – 4:32 2) She's Only Happy When She's Dancin – 3:14 3) Run to You – 3:54 4) Heaven – 4:03 – con Steve Smith 5) Somebody – 4:44 6) Summer of '69 – 3:35 7) Kids Wanna Rock – 2:36 8) It's Only Love – 3:15 – con Tina Turner 9) Long Gone – 3:57 10) Ain't Gonna Cry – 4:06

Durata: 38 minuti.

Formazione: Bryan Adams (voce, chitarra e armonica); Keith Scott (chitarra); Jim Vallance (percussioni); Dave Taylor (basso); Pat Steward (batteria) e Tommy Mandel (tastiere).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Reckless” ma anche di Bryan Adams e della sua musica. Al prossimo riascolto…