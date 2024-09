A Veglio la finale del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

Con la chiusura delle iscrizioni avvenuta lo scorso lunedì, la 38^ edizione del Trofeo Veglio 4x4 sta per entrare nella fase decisiva, concentrata nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre prossimi. Sono ventuno gli sfidanti iscritti alla gara valevole per il Tricolore ai quali se ne sommano altri cinque della “formula FIF”.

Nella prima categoria, oltre alle vetture preparate, saranno in gara i prototipi e quelle della tipologia “side by side” con classifica separata, promettendo spettacolo ed agonismo. Il tutto si svolgerà presso il Circuito Bernardo Seletto nella località biellese di Veglio seguendo il programma delle due giornate che inizia con le operazioni di verifiche sportive e tecniche nella fascia oraria dalle 10 alle 12 del sabato; dopo il briefing col direttore di gara, dalle 12,45 alle 14 si svolgeranno le prove libere del percorso e alle 14.30 sarà dato lo start della prima prova speciale a cui farà seguito la seconda.

La premiazione del Memorial Seletto durante la cena, chiuderà la prima giornata di gara. Tre, invece, le prove speciali che i concorrenti dovranno affrontare la domenica con inizio alle 10.15 e le successive a seguire. Tra gli iscritti figurano i piloti nelle top-five di entrambe le classifiche; da Massimo Reggiani attuale leader con un Proto Mini in quella del Campionato Italiano, dove al secondo posto si trova Enrico Giudici su Suzuki SLR. Presente anche Alberto Bonino su Mini Cooper “S” TDI come anche Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza con la Jeep TD Proto, e dai quinti nella generale Luca e Bianca Zironi su Suzuki Proto S4.

Numerosi i conduttori biellesi al via: oltre a Bonino, Lanfranchini – Panizza vi saranno Gianluca Prina Mello con Simonluca Pelliccioli, Marco Tonella e Giada Garizio, Paolo Gazzetta e Francesco Foglia, Manuel Pè, Stefano e Luca Costa, Silvio Peretto, Giovanni Bonino, Andrea Pizzato e Luca Pieri. A dare spettacolo nella categoria TM sono attesi i capiclassifica Denis Bertolani e Gian Luca Fontanini su Can Am Maverik Turbo, mezzo analogo a quello con cui correrà Duilio Lonardi. Si affiderà, invece, ad un Polaris RZR, il terzo nella generale Riccardo Ambrosetti.

Si preannunciano, quindi, due giornate dense di motivi sportivi ma anche di spettacolo, sia lungo il circuito grazie a piloti e mezzi iscritti, ma anche per le attività collaterali che animeranno la “due giorni” di Veglio, luogo dove la passione per la velocità fuoristrada è ai massimi livelli soprattutto per il percorso tecnico e a detta di tutti, il più difficile dell’intero campionato. Come da tradizione, inoltre, il pubblico avrà modo di seguire le fasi salienti della gara anche tramite il maxischermo appositamente installato e durante il “Summer Party” a contorno dell’evento, nelle serate di venerdì e sabato saranno in programma DJ Set, Party anni 2000, oltre alla Sagra della Picanha.