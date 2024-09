Il Tor450 inaugura la settimana del Tor de Géants®, in gara il biellese Rinaldo: “Testa e gambe fanno la differenza”

Prenderà il via questa sera, alle 20, dalla piazza Abbé Henry il Tor de Géants® con la gara da 450 km e 32000 D+. Tra gli sportivi in gara sarà presente anche il biellese Alfio Rinaldo, 65 di Coggiola, alla quinta partecipazione: “Le ultime tre edizioni sono state complicate e ho dovuto abbandonare la competizione per alcuni problemi fisici. L'obiettivo di quest'anno è tagliare il traguardo e concludere il percorso. Come ci si prepara? Fisicamente con lunghe camminate in montagna ma la testa e le motivazioni fanno la differenza. Sarà importante il sostegno di amici e familiari”.

Nei giorni successivi, sarà la volta delle gare più brevi: il Tor330 prenderà avvio l’8 settembre e si concluderà il 14, mentre il Tor130 partirà il 10. Il Tor100 inizierà l’11 e, infine, il Tor30 il 14. Sono più di 90 i runner biellesi che parteciperanno a questa edizione del Tor de Géants® e la maggior parte di loro gareggerà al Tor30. Il Tor de Géants® di quest’anno è molto speciale, perché festeggia 15 anni di storia. La competizione ha segnato un cambiamento epocale nelle gare di trail running.