“Annita e Fred“, a Borriana una giornata dedicata alla “Graiè-ta” Annita di Landa

Nella giornata di sabato 31 agosto Borriana ha reso omaggio ad Anna Buscaglione, zia del grande Fred Buscaglione, nota come “Graiè-ta” Annita di Landa e regina del cafè–chantant del teatro dialettale del primo ventennio del Novecento.

Buona la partecipazione all’evento organizzato dall’associazione storico–culturale “Il lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana“, in collaborazione con l’Università Popolare di Biella. Tra i presenti il Consigliere Regionale Davide Zappalà e alcuni rappresentanti del Comune di Borriana.

“Ringraziamo UPB educa - scrive l’Amministrazione sulle proprie pagine social - per averci regalato questo piacevole intrattenimento letterario-musicale con la collaborazione dell’Associazione culturale di Borriana il Lido e la Tinca Gobba Dorata. L’evento ha avuto scopo benefico per la raccolta fondi per il rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale!”.