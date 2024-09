Coppia fermata per un controllo, in auto c'era un chilo e 300 grammi di hashish: arrestati

Una coppia di 20enni viene fermata dalle forze dell'ordine per un normale controllo e sottoposta agli accertamenti di rito. Alla fine, i Carabinieri gli arrestano con l'accusa di spaccio: sembra che in macchina sia stato rinvenuto un chilo e 300 grammi di hashish, subito sottoposto a sequestro. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nei giorni scorsi in provincia.

I due giovani, difesi dal legale Pietro Barrasso, sono comparsi nell'udienza di convalida, dove il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel paese dove vivono (situato nel basso Biellese), assieme alla presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana. Il pm, invece, aveva richiesto gli arresti domiciliari.