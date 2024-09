Albero cade e colpisce auto in transito, momenti di preoccupazione tra Valdilana e Portula (foto di repertorio)

Avrebbe riportato ferite da codice verde la guardia giurata rimasta ferita durante il suo servizio sul territorio. Stando alle prime ricostruzioni, un albero sarebbe caduto in strada e avrebbe colpito proprio il mezzo in transito.

L'uomo alla guida è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. È successo stanotte tra i comuni di Valdilana e Portula. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.