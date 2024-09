Dopo 3 mesi di stop, Lometti torna in pista ed è 1° al Giro delle Mura di Feltre: “Una gran soddisfazione”

Il Giro delle Mura di Feltre parla biellese: ad aggiudicarsi la vittoria finale della gara su strada (riservata agli amatori) da 10 chilometri il portacolori della Brancaleone Asti Matteo Lometti, dopo un stop di oltre 3 mesi. Ha chiuso la corsa con un tempo pari a 33' 20''.

“Una bella soddisfazione, meglio di così non poteva andare – spiega Lometti – Non è stato un periodo semplice: lo scorso maggio ho rinunciato ai campionati italiani di 50 km per un problema fisico. Ho dovuto rallentare e smettere di correre intensamente per tutta l'estate. D'accordo col mio staff, sono rientrato gradualmente nelle ultime settimane per prepararmi al meglio per questo appuntamento podistico. Il risultato finale premia i nostri sforzi”.

Ora, Lometti dovrà riprendere la miglior forma fisica e bilanciare gli allenamenti. “Sono fiducioso per il futuro – sottolinea - L'obiettivo? Tornare a correre su distanze più lunghe. A fine ottobre mi aspetta la mezza maratona di Valencia. Sarà un buon test per mettermi alla prova e conto di riprendere in maniera attiva il prossimo anno”.