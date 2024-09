Seiko Presage Classic: il perfetto connubio tra tradizione e innovazione

La collezione Seiko Presage Classic è un tributo alla maestria giapponese nella lavorazione degli orologi. Ogni modello della serie è stato realizzato con una cura meticolosa, combinando l'arte del design con la precisione ingegneristica per creare orologi che non sono solo strumenti per segnare il tempo, ma vere e proprie opere d'arte.

Caratteristiche Principali

Cassa in acciaio inossidabile: Con un diametro di 40,2 mm e uno spessore di 13 mm, la cassa presenta una finitura lucida e satinata che riflette la qualità e la solidità del marchio Seiko.

Corona scanalata: Firmata con la storica "S" di Seiko, un richiamo al modello Laurel, uno dei primi orologi da polso del brand.

Vetro zaffiro bombato: Assicura una visione chiara e priva di riflessi, esaltando la leggibilità e l'eleganza del quadrante.

Fondello a scodella: Conferisce all'orologio una maggiore robustezza e una presenza distintiva al polso.

Bracciale multifila: Ergonomico e ispirato agli anni '70, con chiusura deployante e meccanismo di rilascio a pulsante, garantisce comfort e sicurezza.

Esplora i Modelli della Collezione

Ogni orologio della collezione Seiko Presage Classic è unico, con dettagli che richiamano la ricca cultura giapponese.

SPB463J1: Quadrante: Elegante shiro-iro, una tonalità che evoca il tessuto naturale non sbiancato. Dettagli: Quadrante curvo con motivo strutturato ispirato ai tessuti di seta giapponesi, offrendo un’estetica raffinata e minimalista.

SPB465J1: Quadrante: Sensaicha, una profonda tonalità verde-brunastra, evocativa del periodo Edo. Design: Quadrante curvo con motivo strutturato, simile al modello SPB463J1, per un look armonioso e classico.

SPB469J1: Quadrante: Shiro-iro, arricchito da un motivo radiale che emula la trama del filato di seta grezza. Caratteristiche aggiuntive: Apertura open heart a ore 9 e sottoquadrante per il display delle 24 ore del GMT, che conferiscono dinamismo al design.

SPB471J1: Quadrante: Sumi-iro, una storica tonalità grigio-nera associata ai monaci giapponesi. Design distintivo: Presenta sottoquadrante con indicazione delle 24 ore del GMT e apertura open heart, come l’SPB469J1, per un look sofisticato e ricercato.

Conclusione

La nuova collezione Seiko Presage Classic è pensata per chi apprezza lo stile classico con un tocco di innovazione. Questi orologi sono un perfetto esempio di come la tradizione giapponese possa fondersi con il design moderno, dando vita a pezzi unici che celebrano cultura e artigianato.

Non perdete l'opportunità di possedere un pezzo di storia e di eleganza senza tempo.