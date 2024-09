Sordevolo: Festa di fine estate, un successo che si rinnova da anni

La Festa di fine estate è un appuntamento che si ripete con successo da nove anni e anche in occasione dell'edizione 2024, quella di venerdì sera 30 agosto, Sordevolo ha rivissuto la magia di un grande evento organizzato da Associazione Teatro popolare di Sordevolo che ha utilizzato i social per rinnovare la gratitudine a chi segue con passione le iniziative in paese:

"Semplicemente 𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 a tutti, per la grande partecipazione alla 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 Appuntamento che ci accompagna ormai da nove anni! 𝑮𝑹𝑨𝒁𝑰𝑬"