Incidenti autonomi a Tavigliano e Andorno Micca, c'è un ferito

Doppio incidente in Valle Cervo tra le giornate di venerdì e sabato. Nel primo caso, a Andorno Micca, è rimasto indenne un biellese di 18 anni che, a suo dire, sarebbe finito contro un guard-rail per evitare di travolgere un animale selvatico.

A Tavigliano, invece, è rimasto ferito un 56enne della provincia di Novara, subito assistito dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non versa in gravi condizioni. Su entrambi gli episodi i Carabinieri hanno proceduto alla raccolta dei rilievi.