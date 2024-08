Obiettivo Sabato al Giardino Botanico di Oropa: oltre 500 specie e varietà di piante.

Il Giardino botanico si trova a 1200 m di quota e occupa una superficie di 10.700 metri quadrati. Al suo interno vengono coltivate circa 500 specie e varietà di piante. Il Giardino Botanico di Oropa incoraggia, stimola ed insegna a grandi e piccoli con i suoi allestimenti di piante e ambienti, coinvolge nelle sue azioni di sensibilizzazione ricercatori, educatori ed insegnanti; applica i principi ecologici nella gestione del territorio, promuove pratiche sostenibili e la conservazione della biodiversità, in particolare quella degli ambienti montani. Ed è proprio con lo scopo di documentare e conoscere meglio questo giardino che ci siamo addentrati in una bella quanto rara (quest’anno) giornata di sole, alla scoperta di flora e fauna che caratterizzano i nostri monti e quelli del pianeta intero, come alcune peonie dell’Himalaya e il famoso papavero blu che cresce nelle stesse zone.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-oropa/nggallery/album/giardino-botanico-oropa

Lo scatto

Utilizzo del grandangolo ha permesso di illustrare una prospettiva particolare, addentrandosi nel soggetto

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 14-24; f 6,7; 1/1350 sec.

ISO 100

Apertura Zoom 14 mm