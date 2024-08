Filo 2024: conto alla rovescia per la 62a edizione.

In questi giorni di fine agosto, riprende l’attività delle aziende e si intensifica il lavoro di preparazione della 62 edizione di Filo, in programma il 18 e 19 settembre 2024 ad Allianz MiCo – Milano.



Al centro della 62a edizione di Filo saranno i temi della qualità e della sostenibilità di filati e materiali. Da sempre, Filo dà rilievo e visibilità alle produzioni di eccellenza e alla creatività sostenibile, ovvero alle produzioni di altissima qualità, ricche di contenuti stilistici, pensate per durare nel tempo e realizzate nel rispetto del pianeta e di chi lo abita. Un discorso che si lega sempre più alla consapevolezza che filati e materiali sostenibili sono la componente alla base di un prodotto finito realmente sostenibile, garantito dalla tracciabilità di tutti i passaggi del processo di lavorazione.

Per scoprire e per “toccare con mano” l’eccellenza dei filati e dei materiali proposti dalle aziende espositrici e per comprenderne a pieno i potenziali sviluppi tessili vi aspettiamo a Filo il 18 e 19 settembre 2014.