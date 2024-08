Gaglianico, funzione per i 10 anni della statua votiva dei residenti di via Gramsci

La Parrocchia di Gaglianico e alcuni residenti di frazione Tabbie, nel voler festeggiare l'anniversario dei 404 anni dell'Incoronazione della Madonna d'Oropa e il 10º della posa della Statua nel pilone votivo, organizzano sabato 31 agosto alle ore 20.45 presso il pilone votivo della Madonna d' Oropa, posizionato in via Gramsci, angolo via Italia, la recita del Santo Rosario.

La funzione si terrà sul retro del pilone nel giardino condominiale messo gentilmente a disposizione dai condomini.