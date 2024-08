Tollegno, c'è la proroga per il servizio mensa nelle scuole.

Il Comune di Tollegno attraverso una delibera di giunta ha prorogato il servizio di gestione della mensa nelle scuole alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Torino.

Fin dal 2016, la gestione della gara per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria e mensa anziani è effettuata in forma associata tra i comuni di Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno.

Il servizio da contratto sarebbe scaduto con il nuovo anno scolastico, ma non avendo il Comune di Sagliano (capofila) ancora perfezionato tutti gli atti necessari per procedere alla gara, Tollegno ha votato per una proroga dell'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Torino fino al 31.12.2024.