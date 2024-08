Camandona, il campo da bocce è tornato grazie all'impegno di alcuni cittadini

Buone notizie per i residenti di Camandona. Nei giorni scorsi il campo da bocce del paese è tornato al suo antico splendore.

Merito dell'azione collettiva di alcuni cittadini, come spiegato dal sindaco Giulia Botta sui canali social del Comune: “Un progetto ambizioso, pensato e curato dal nostro consigliere di maggioranza, Andrea Piombo, coadiuvato dal nostro assessore al territorio Giuliano di Biase. Con grande piacere assistiamo ad un'opera di ricerca del decoro e riconsegna di un servizio in più alla cittadinanza. Ma non è finita qui...sono stati rinnovati anche il campo da calcio e il parco giochi comunale, bagno compreso”.

Una volta sistemato, com'era prevedibile, in tanti hanno raggiunto il campo da gioco per trascorrere qualche ora in compagnia.