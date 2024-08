Torna a Biella il festival letterario #fuoriluogo, è la 10° edizione

Torna, come ogni anno, il festival letterario #fuoriluogo, giunto alla decima edizione, che per cinque giorni, da giovedì 5 settembre a lunedì 9 settembre, animerà i luoghi storici della città di Biella. Una decima edizione ricca di novità e di ospiti del panorama culturale italiano, che arriveranno in città per tenere lezioni, dialoghi e spettacoli. Insieme al programma principale, tornerà anche #fuoriluogoOFF nelle giornate di sabato 31 agosto e martedì 3 settembre. Non mancherà il programma dedicato ai più giovani, #fuoriluogoYoung&Kids, da mercoledì 25 settembre a sabato 28 settembre, con incontri dedicati ai libri per ragazzi e bambini.

DICHIARAZIONE ASSESSORE ALLA CULTURA SARA GENTILE

Il Festival letterario #fuoriluogo della Città di Biella giunge quest’anno al decimo compleanno e come nelle passate edizioni – anzi ancor di più – diviene straordinaria miscela e occasione di incontri, confronti, approfondimenti, percorsi di conoscenza, espressione teatrale e musicale nelle diverse postazioni del centro storico, e non solo, suscitando vivo interesse in un folto pubblico. Dal 6 all’8 settembre 2024 la nostra città si anima, prende luce dall’energia del pensiero scritto, letto, parlato e ascoltato, alla presenza di un nugolo di poliedrici esponenti del mondo culturale italiano. La splendida sinergia messa in campo da #fuoriluogo, Biblioteca Civica, Biblioteca Ragazzi, Sistema Bibliotecario Biellese favorisce certamente il successo di questo speciale evento, in seno al quale trova significativo slancio il #fuoriluogo Young & Kids, che propone ai più giovani e ai più piccoli particolari momenti di esplorazione letteraria e di frammenti di cultura locale. Un ringraziamento di cuore a tutti gli enti e alle associazioni che a vario titolo sono in cordata in questa consolidata iniziativa, agli sponsor che la sostengono, agli organizzatori, agli illustri ospiti e a tutti i cittadini partecipi di una avventura culturale che dà lustro alla nostra città promuovendola con la bellezza del pensiero.

DICHIARAZIONE GIANNI CRESTANI PRESIDENTE DEL FESTIVAL #FUORILUOGO

Fuoriluogo, il festival letterario della Città di Biella, arriva al traguardo della decima edizione. L’attesa del festival è per tantissimi un tempo fertile e vivo. C’è la curiosità di scoprire i nomi degli ospiti, c’è il desiderio di vedere nuovamente la nostra Città vissuta attraverso i diversi eventi, con quel ritmo che il festival ha saputo costruire negli anni. testimonianze e fa stare insieme. Il festival ha sempre voluto essere fin dal suo esordio un evento che parla a un pubblico eterogeneo, dove generazioni ed età diverse si incontrano. Anche questa decima edizione non è “definitiva”: porta dentro di sé l’esperienza di tutti questi anni, porta alcune delle sperimentazioni dello scorso anno e come sempre qualcosa di nuovo. L’ascolto, l’incontro, il confronto sono una cura, sono strumenti e linguaggi privilegiati per aiutare a comprendere il mondo che ci circonda. Un caloroso benvenuto a tutti coloro che saranno al festival.

DICHIARAZIONE ANNA BOSAZZA DIRETTRICE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA

Fuoriluogo spegne 10 candeline nel 2024 proprio mentre la Biblioteca Civica di Biella compie 150 anni. Due anniversari che festeggiamo con un’edizione davvero speciale e che consolida una collaborazione nata nel 2021. Inonderemo ancora una volta la città di scrittori, giornalisti, intellettuali e artisti. Insieme al nostro pubblico contribuiremo a far crescere il #fuoriluogo e a farlo conoscere oltre i confini del nostro territorio. Tagliare questi due importanti traguardi non rappresenta certo un punto di arrivo, ma solo il felice superamento di una tappa, che aprirà la strada ad altre nuove opportunità. Un grazie di cuore al nostro pubblico che da sempre ci segue con entusiasmo, passione e simpatia. Come ogni edizione, anche quest’anno #fuoriluogo propone una ricca programmazione di eventi, lezioni, dialoghi, mostre artistiche e tour letterari, con tante novità e ospiti di rilievo nel panorama culturale italiano.

Tra gli ospiti: Carlo Cottarelli, Alessandro D’Avenia, Vera Gheno, Nicola Lagioia, Davide Longo, Neri Marcorè, Eleni Molos, Stefano Nazzi, Edoardo Nesi, Valerio Nicolosi, Romana Petri, Giulia Pompili, Tiziano Scarpa, Peppe Servillo, Irene Soave, Cinzia Spanò, Anna Toscano. Il programma di #fuoriluogo nella sua interezza è consultabile al sito: www.fuoriluogobiella.it