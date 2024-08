Ex funicolare, è andato deserto il bando di affidamento del servizio di conduzione, vigilanza e manutenzione ordinaria

Sarà ancora Dama Ascensori ad occuparsi del servizio di conduzione, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'ex funicolare.

Nel mese di luglio il Comune di Biella aveva pubblicato una la manifestazione di interesse rivolta al mercato degli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di conduzione, vigilanza e manutenzione ordinaria biennale dell'ex funicolare, manifestazione che però è andata deserta.

Per questo motivo, visto che come si legge nella determina del Comune la struttura del mercato per lo specifico appalto ha mostrato una effettiva assenza di alternative non essendoci operatori economici interessati allo svolgimento del servizio in oggetto, per il Comune l’appaltatore uscente ha svolto in maniera accurata il precedente contratto, offrendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media e il prezzo offerto dall’appaltatore uscente corrisponde a quello dell’appalto precedente, il Comune di Biella ha provveduto ad affidare nuovamente a Dama Ascensori il contratto fino al 31/12/2024, oltre a un eventuale presidio straordinario per 30 giorni.

Il valore economico del servizio è di € 58.616,80.