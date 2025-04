Alberi sulla strada, buche e smottamenti, colpita la collina di Biella: la situazione si avvia alla normalità

Ecco come si presentava via Ivrea nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile

A Biella la situazione sta tornando alla normalità dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. Al momento, si segnalano alberi sulla strada, buche profonde e smottamenti in tutto il territorio del capoluogo di provincia. In particolare, nei quartieri collinari della città come Vandorno, Cossila e Pavignano.

In campo gli uomini della Protezione Civile, assieme alle squadre AIB e agli agenti di Polizia Locale. Dal tardo pomeriggio di ieri, 16 aprile, a oggi sembra che siano stati più di 20 gli interventi effettuati.