Biella ricorda il vicequestore Francesco Cusano a 48 anni dalla morte

In occasione del 48° anniversario della sua morte, la Polizia di Stato si stringe nel ricordo del Vice Questore Aggiunto di Pubblica Sicurezza Dr. Francesco Cusano, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Vittima del Dovere, crudelmente ucciso dalle Brigate Rosse mentre, libero dal servizio, sottoponeva a controllo gli occupanti sospetti di un’autovettura.

Per l’occasione si ricorda l’elevato attaccamento al servizio, dedizione al lavoro e spiccato senso di responsabilità verso la cittadinanza biellese, della quale, il Vice Questore Aggiunto Cusano, era ormai parte integrante.

In un contesto di assoluta sobrietà, domenica 1° settembre 2024, alle 9.15 sarà deposta una corona d’alloro presso il Cippo evocativo sito in “Largo Cusano”, alla presenza del Ministro dell’Ambiente On. Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario di Stato On. Andrea Del Mastro Delle Vedove le massime Autorità di Biella e Provincia, la Prof.ssa Giuseppina Porcaro, vedova del Funzionario, e il figlio Maurizio, Primo Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, aliquota dei Funzionari della Questura di Biella e i rappresentanti dall’A.N.P.S.