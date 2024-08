Calcio, gli staff dell'Agonistica Cossato si presentano

Nel Città di Cossato ogni squadra dell'Agonistica ha a disposizione un proprio staff tecnico.Un team composto da allenatore, vice allenatore e preparatore portieri, ecco i collaboratori dei mister.

Per l'Under 19: Fabio Siviero, allenatore qualificato Uefa, a Cossato da diverso tempo e da alcuni anni specializzato, proprio, nella categoria Juniores.

Per l'Under 17: Maurizio Rossetti, arrivato a Cossato nella scorsa stagione come vice allenatore nella categoria Under 16, continuerà l'esperienza negli Allievi secondo anno.

Per l'Under 16: Elia Bragato, laureato in scienze motorie, a Cossato dallo scorso anno facendo parte dello staff dell'Under 19 Regionale, seguirà anche la preparazione atletica della squadra.

Per l'Under 15: Rosario Cariolo, allenatore qualificato Uefa, in passato già a Cossato come Istruttore nella Scuola Calcio è poi passato nelle categorie dell'Agonistica in diverse società biellesi.

Per l'Under 14: Miroslav Demirev, da alcuni anni a Cossato passati come Istruttore nella Scuola Calcio seguirà il gruppo 2011 nel passaggio nell'Agonistica.