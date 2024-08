Fotovoltaico: Biella provincia italiana fanalino di coda per numero di impianti installati

Roma, Brescia e Padova sono sul podio delle città che hanno imboccato la rivoluzione green. Biella invece è infondo alla classifica, secondo l’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia di Elmec Solar, ma una speranza però c'è, visto che da marzo 2023 al marzo del 2024 sono stato installati 906 nuovi impianti. Ma entriamo nel dettaglio.

Il settore fotovoltaico è in continua crescita in tutta Italia. Nell’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar – l’azienda di Brunello che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali emerge che a marzo 2024 sono oltre 1 milione e mezzo, più precisamente 1.684.316, gli impianti installati in tutto il Paese, 360.198 in più dell’anno scorso, pari a un incremento del 27%. A un’analisi più dettagliata emerge che le città sul podio per il maggior numero di impianti installati sono Roma, Brescia e Padova, ma non solo. L’incremento di nuovi impianti a Roma è stato di +15.435, quintuplicando (+485%) il risultato dell’anno precedente; lo stesso vale per Brescia (12552 impianti, +325% sul 2023) e Padova (11363 impianti, +365% sul 2023), che hanno quadruplicato gli impianti installati l’anno precedente.

E Biella? nella classifica dei 107 capoluoghi di provincia in Italia si piazza al 93° posto, prima di un'altra provincia piemontese, Vercelli. A marzo 2023 a Biella gli impianti erano 4332, diventati l'anno successivo 5238. Vercelli a marzo 203 ne aveva 4244 e quest'anno è arrivata ad averne 5083, registrando più 839 contro 906 di Biella.

Le 10 province d’Italia più “virtuose” sono rispettivamente: Roma con +15435 nuovi impianti; Brescia con +12552; Padova con +11363 nuovi impianti; Milano con +9534 nuovi impianti; Torino con +9451 nuovi impianti; Bergamo con +8587 nuovi impianti; Udine con +8511 nuovi impianti; Bari con +8038 nuovi impianti; Verona con +7889 nuovi impianti e Venezia con +7886 nuovi impianti.