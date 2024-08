Cossato, 90enne cade in casa in suo soccorso Vigili del Fuoco e 118, foto archivio

Vigili del Fuoco e un'ambulanza medicalizzata del 118 nella mattina di oggi sabato 24 agosto sono intervenuti a Cossato in via del Mercato in soccorso di una signora che era caduta in casa e non era più in grado di alzarsi.

A chiamare il 112 sembra siano stati i vicini che hanno sentito la malcapitata, un'anziana di 90 anni che al momento era sola in casa, chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco di Biella che quelli di Cossato che hanno aperto permesso al 118 di entrare nell'appartamento.