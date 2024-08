Pollone, presentato "Settembre al Parco Burcina".

L'Ente gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore, che si occupa delle aree protette del quadrante nord orientale del Piemonte e fra queste anche dello splendido giardino di Pollone che ricordiamo essere Riserva naturale, presenta una serie di iniziative che si svolgeranno presso il Parco nel mese di settembre.

Le iniziative vanno ad integrare il programma culturale che l'Ente aveva presentato prima della stagione estiva in occasione dell'inaugurazione del laghetto recentemente riqualificato.

Si inizia domenica 8 settembre ore 16:00 con l'inaugurazione della mostra “Fiori e colori – acquarelli naturalistici” a cura di Valeria Quaregna. La mostra resterà aperta sino al 6 ottobre, tutte le domeniche orario 15/18 a Cascina Emilia. Inaugurazione 8 settembre ore 16:00.

Inoltre, domenica 22 settembre oltre a poter visitare la mostra di Cascina Emilia gli appassionati del Parco potranno partecipare alle ore 16:30 alla presentazione del libro “La botanica dei profumi” a cura di Nicoletta Ramella Pezza.

Il giorno prima, sabato 21 settembre è prevista una passeggiata a cura del FAI delegazione Biella con partenza alle ore 15:00 al laghetto della Burcina. Si tratta dell'iniziativa inizialmente prevista per giugno, ma rinviata per maltempo. Quello di inizio autunno sarà il primo di due appuntamenti a cura della delegazione biellese FAI insieme a Guido Piacenza, infatti per sabato 19 ottobre è prevista una seconda passeggiata in occasione del foliage.

Si ricorda che gli eventi a Cascina Emilia sono tutti ad ingresso gratuito ed hanno il patrocinio della Provincia di Biella, Comune di Pollone, Atl Terre Alto Piemonte.

Erika Vallera, Presidente Ente gestione aree protette Ticino Lago Maggiore: “Con queste iniziative prosegue il progetto culturale dell'Ente dedicato alla valorizzazione delle aree in gestione attraverso iniziative ed eventi che raccontano la natura da punti di vista diversi e che possono contribuire a costruire un dialogo con la natura e un rispettoso rapporto con l'ambiente da parte dei fruitori delle aree naturali. Cascina Emilia e il Parco Burcina ben si prestano a iniziative di questo tipo che risultano sempre più apprezzate da biellesi ma non solo.”