Cossato, senso unico in via Piero Maffei: le deviazioni del trasporto pubblico.

A causa della posa di teleriscaldamento, Atap comunica che a Cossato verrà istituito senso unico in via Piero Maffei, con la chiusura del transito verso il centro città, da lunedì 26 fino a venerdì 30 agosto 2024. Il tratto interessato è fra via XXV Aprile e via Matteotti.

Le corse della linea 300 – Biella – Cossato – Valdilana devieranno lungo via XXV Aprile, via Garibaldi, via Martiri della Libertà, via Mazzini e proseguiranno lungo il percorso tradizionale. Le corse dirette a Valdilana, invece, proseguiranno come di consueto.