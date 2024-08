Biella, l'assessore Pisani incontra gli ambulanti di Piazza Martiri

E' proseguita alacremente, con la sola battuta d’arresto nei giorni a cavallo di Ferragosto, l’attività istituzionale a sostegno del commercio garantita dall’assessore Anna Pisani.

Ancora di recente, l’esponente della giunta comunale è tornata in Piazza Martiri della Libertà per un sopralluogo strategico, accompagnata dal comandante della polizia municipale dott. Migliorini, dal dirigente del settore di competenza arch. Volpe e dall’amministrativo referente delle aree mercatali Simone Serra.

L’assessore ha voluto investigare quelle criticità che, imputabili quasi certamente a visioni e logiche del passato, necessitano oggi più che mai di soluzioni alternative.

Sempre l’assessore, che è impegnata in una complessa quanto articolata attività che inevitabilmente sfocerà in un vero e proprio riordino diffuso delle aree mercatali, ha già reso nota la volontà di rincontrare quanto prima i rappresentanti degli ambulanti di Piazza Martiri della Libertà.

Sulla scrivania dell’assessore Anna Pisani non vi è comunque solo la complessa quanto articolata gestione delle aree mercatali cittadine, ma progetti di ampio respiro, oggi ancora in fase embrionale, atti a rilanciare il commercio in città, così come strategie per la formazione e il lavoro, ambiti questi per i quali l’assessore Anna Pisani sta lavorando gomito a gomito con il Vice Presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

“Se desideriamo una città viva, vivace, bella, ma soprattutto attraente – ha recentemente dichiarato Anna Pisani – occorre investire nelle attività commerciali del centro, da sempre cuore pulsante di ogni comunità”