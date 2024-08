Biella, resta ancora chiuso il Tunnel di Corso San Maurizio

Prosegue la fase dei lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione all’interno delle gallerie San Giovanni Bosco, Santo Stefano, San Biagio e San Paolo, tra km 16,600 e 18,200 della tangenziale sud di Biella (tecnicamente definita Strada Statale 758 Masserano-Mongrando), lungo Corso San Maurizio.

Il programma dei lavori iniziato il 5 agosto prevede lo smontaggio dell’impianto esistente e il montaggio di punti luci LED a risparmio energetico. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Anas ha chiesto una proroga, e i sottopassi saranno chiusi al traffico fino al giorno 30/08/2024, precisando che in caso di tempistiche inferiori, provvederà alla riapertura anticipata al traffico.

La chiusura non sarà contemporanea in entrambe le direzioni, ma come prima si interverrà alternativamente in direzione Mongrando (gallerie San Giovanni Bosco e Santo Stefano) e Biella (gallerie San Biagio e San Paolo).