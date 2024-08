“Spirito Libero”: Emiliano Toso torna in tour nel Biellese.

Emiliano Toso torna nella bellissima cornice del Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese domenica 25 agosto 2024, alle ore 18.00, con la seconda tappa biellese del Tour “Spirito Libero”.

Un concerto esperienziale a 432Hz dove la melodia del pianoforte si fonde con il suono del violino per un momento unico e immersivo. Insieme nella natura, circondati dai simpatici asinelli, per vivere un’esperienza emozionante, coinvolgente e per sperimentare personalmente i benefici effetti su corpo e mente dei brani di Translational Music.

Il Tour “Spirito Libero” prende il nome dal suo nuovo lavoro musicale che conta 13 brani inediti con il magico violino della giovanissima Valentina Wilhelm e 6 brani rivisitati.