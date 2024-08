Biella, concorso pubblico: aperta una posizione nel settore Vigilanza.

Il Comune di Biella ha indetto un concorso pubblico finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per la figura di Specialista dell'Area della Vigilanza. Questo profilo professionale rientra nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ed è destinato al settore Polizia Locale.

Per partecipare al concorso i candidati devono possedere diversi requisiti generali e specifici. Tra questi, la cittadinanza italiana, l'età minima di 18 anni, il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità fisica alle mansioni previste e il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando, come una laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, o equivalenti. Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese e l'uso delle principali applicazioni informatiche. I candidati devono inoltre essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore.

La selezione avverrà tramite una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, prevista per il 12 settembre 2024, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla o domande aperte su materie come Diritto Costituzionale, Ordinamento degli Enti Locali, e il Codice della Strada. I candidati che supereranno la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30 saranno ammessi alla prova orale.

La prova orale verificherà, oltre alla conoscenza delle materie d'esame, le competenze attitudinali necessarie per il ruolo. Saranno valutate le capacità di comprensione del contesto, interazione, realizzazione, e gestione delle risorse.

Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice redigerà una graduatoria finale che resterà valida per due anni dalla data di approvazione. La graduatoria sarà utilizzata per la copertura dei posti messi a concorso e per eventuali future assunzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Biella.