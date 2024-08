Sordevolo: Celebrato San Rocco col Gruppo Alpini

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 agosto, presso la chiesa di San Rocco a Sordevolo, Padre Luciano Acquadro, Padre Davide e Padre Paolo, hanno concelebrato la tradizionale messa in presenza di numerosi residenti, del sindaco Riccardo Lunardon e di vari gagliardetti A.N.A. Durante la cerimonia il Capogruppo Davide Campra, nel suo discorso, ha ricordato ai presenti l'impegno al quale siamo chiamati in occasione della prossima Adunata Nazionale. Molto il lavoro all'orizzonte per un Gruppo così piccolo ma ben integrato con la popolazione e questo ci rassicura poichè potremmo contare sull'aiuto di tutti per un ottima riuscita dell'evento.