Oggi è San Rocco, patrono dei cani e a Cossato sono stati benedetti gli animali FOTO e VIDEO

Come da tradizione oggi 16 agosto Don Fulvio Dettoma a Cossato ha proceduto alla benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di Santa Maria dell'Assunta.

In tante persone si sono date appuntamento per fare benedire il proprio animale domestico, da Cossato ma non solo, tanti anche dai paesi vicini. E durante la funzione è stato anche spiegato il perchè di questo gesto, il suo significato.

C’è una storia popolare sulla vita di San Rocco che gli ha fatto guadagnare il titolo di “santo patrono dei cani”. Per anni il Santi dedico la sua vita ad aiutare i malati che soffrivano per la peste, e temendo di infettare altre persone, si isolò nella foresta.

Stava morendo lentamente, ma fu in quel momento che Dio mandò in suo aiuto un cane, che avrebbe leccato le sue piaghe e gli avrebbe portato ogni giorno del pane che prendeva dalla tavola del suo padrone facendolo guarire. I due divennero inseparabili.

Ed ecco che per questo che San Rocco è spesso rappresentato nei dipinti insieme a un cane.