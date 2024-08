Dorzano: La minoranza contesta le dichiarazioni del Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’informazione verso i Cittadini di un Paese è di fondamentale importanza: riteniamo infatti nostro dovere informarli di tutto quanto avviene all’interno delle sale comunali circa le decisioni prese sia in sede di consiglio sia durante le riunioni della giunta a cui non partecipiamo ma di cui abbiamo documentazione. Noi come Consiglieri di Minoranza del Comune di Dorzano, fin dal nostro insediamento, cerchiamo di rendicontare ciò che avviene in Municipio; siamo quindi felici che anche l’attuale Sindaco abbia dichiarato che il Comune risparmia relativamente a vari servizi"

"Cosa che ci pare, lieti però di essere smentiti, non corrisponda a realtà. Cerchiamo di spiegarci meglio: il Sindaco ha deciso di acquisire la responsabilità di tutti i servizi Comunali, evitando la nomina di personale specializzato a ricoprire tali ruoli che giustamente andrebbero retribuiti, si presume rispetto alle passate amministrazioni altrimenti che senso avrebbe. La legge permette ai piccoli Comuni di nominare i componenti dell'organo esecutivo (Giunta Comunale) quali responsabili dei vari servizi. Purtroppo la decisione presa dall’attuale Sindaco è tutt’altro che innovativa; infatti era già stata reiterata dalle amministrazioni precedenti ed ancora confermata nel 2023, a seguito della prematura scomparsa del sindaco in carica, dal Vicesindaco facente funzione; in quest’ultimo caso tutte le responsabilità erano state assegnate agli Assessori e stranamente nessuna responsabilità faceva capo al Vicesindaco stesso. L’attuale sindaco quindi non ha fatto altro che ripetere una prassi già in uso non arrecando quindi alcun beneficio al bilancio corrente rispetto a quello delle passate amministrazioni".

"La domanda più importante non è pero “Dove il comune risparmia rispetto alle precedenti amministrazioni?” ma “Come è possibile che un’unica persona detenga tutte le competenze necessarie all’esercizio di funzioni cosi variegate (personale, finanza, tecnica, ecc.) esercitando il mandato in modo competente?”; infatti se la carica di Sindaco è di natura prettamente politica e quindi non necessità obbligatoriamente di una preparazione specialistica (che comunque almeno in alcuni campi sarebbe meglio avere), il personale che assume deleghe sui vari servizi necessita doverosamente di competenze specifiche che si realizzano, con fatica, in anni di studio ed esperienze sul campo".

"Per non parlare poi che una equa distribuzione delle responsabilità su più persone consentirebbe, in assenza di grandi competenze, almeno un dibattito ed un costruttivo confronto fra le parti. E se anche tutte queste competenze fossero a disposizione di un’unica persona “Come è possibile assolvere efficacemente a tutte queste funzioni, oltre alla giù abbastanza gravosa carica di Sindaco, non potendo, fra l’altro, lavorare a tempo pieno in comune?”. Il trascorrere del tempo darà le giuste risposte a queste domande".