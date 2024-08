"Teorema" un inno all’amore che si deve ritrovare, FOTO e VIDEO

Callabiana nei primi giorni di agosto è sempre un porto sicuro dove respirare, la temperatura di qualche grado inferiore alla città ti invoglia a salire alla ricerca di refrigerio, una buona birra, compagnia e, perché no, musica, meglio se d’epoca, perchè ti fa immergere nei ricordi e tutto sommato è ascoltabile e persino cantabile.

Non fa eccezione il "guru dell’amore" (parole di Albo Baglio) al secolo Marco Ferradini, che delizia il folto pubblico presente non solo col suo pezzo d’eccezione Teorema, ma anche con tutto il repertorio che ne ha fatto uno dei musicisti più ricercati nella sua lunga carriera. E che il pubblico boomer, tra cui si annovera anche il sottoscritto, apprezzi è un tutt’uno; da medley in salsa Beatles alla sua esperienza personale in coppia con Herbert Pagani, ricercata in quel di Macugnaga, per arrivare, boomerissimo, alla colonna sonora di Goldrake (ebbene si) orchestrata proprio da lui.

Lo incontriamo prima di salire sul palco e con uno storico musicista come lui parlare di ciò che si porta dentro la musica ha un valore speciale, così come il ricordo di Massimo Cotto e la stessa Teorema, un inno a favore di un amore che deve essere ritrovato