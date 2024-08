Mobilità sostenibile, tutti i vantaggi di usare la bicicletta in città.

La bicicletta è il mezzo di locomozione più comodo e sostenibile: evita il traffico, permette di fare movimento fisico e di risparmiare denaro.

Diverse città italiane ed estere hanno delle piste ciclabili, che permettono di andare in bicicletta in totale sicurezza, stando lontano dalle macchine. In questi ultimi mesi, Cuneo ha incentivato il “bike to work”: i lavoratori vengono per recarsi ogni giorno in bici, senza inquinare e il fenomeno si sta diffondendo in molte altre zone d’Italia.

Quali sono i vantaggi di andare in bicicletta?

Sostenibilità: un tema di cui si tratta sempre più frequentemente in questi anni. I mezzi di trasporto tradizionali emettono nell’atmosfera diverse sostanze nocive per l’ambiente e per le persone. Le due ruote, invece, garantiscono sostenibilità, mantenendo un’ottima qualità dell’aria ed evitando il consumo di petrolio o combustibili fossili. È fondamentale per la città che, quasi soffocata dallo smog, tirerebbe un sospiro di sollievo; noi compresi.

Comodità: per girare in città è confortevole, perché si sta lontani dalla strada e si evita di rimanere imbottigliati nel traffico. Inoltre, con la bicicletta è possibile percorrere i piccoli sentieri della montagna o dei parchi: un’opzione da considerare se si intraprendono uscite ed escursioni.

Movimento fisico: per mantenere in forma il proprio corpo, la bicicletta è lo strumento più adatto. Garantisce stabilità all’anca e alle ginocchia e rende più forti i muscoli delle gambe. Permette di prevenire malattie cardiovascolari e diminuisce l'affaticamento.

Risparmio di denaro: non essendo necessaria la benzina, la bicicletta permette di risparmiare soldi, ma un altro punto a suo favore è il costo. Infatti, una bici non raggiungerà mai i prezzi di una macchina o di una moto.

Sono importanti, però, anche due aspetti. Per andare in bici, è necessario seguire delle regole: indossare il casco, circolare a destra, rispettare il Codice della Strada e non utilizzare gli auricolari (queste tra le più importanti).

Inoltre, le due ruote sono adatte a tutti, anche gli anziani over 70 sono incentivati ad usarla.

Diverse città metropolitane hanno già adottano delle misure per ridurre il traffico e incentivare l’utilizzo della bici, portando notevoli benefici alla viabilità.

Focalizzandoci sul Biellese, moltissimi utilizzano questo mezzo per recarsi in Valle Cervo o in altri luoghi, ottimi per praticare del sano sport. Tuttavia, anche Biella è perfetta per i ciclisti, che vogliono mettersi in gioco nelle strade urbane, seguendo sempre le norme di sicurezza.