Canile Consortile di Cossato, servizio a rischio: in preoccupante aumento l'abbandono

Nel 2021 i cani ospiti al Canile Consortile di Cossato erano una cinquantina. Oggi sono 71. Tanti per una struttura come quella di Cossato, del futuro della quale si parlerà a settembre durante un'assemblea alla quale sono stati invitati i sindaci che fanno riferimento alla struttura tramite convenzione che hanno con Biella che ha dato in gestione il canile all'associazione ASPA Animali Solo Per Amore.

"Dieci cuccioli siamo stati costretti con la loro mamma a darli in stallo a una famiglia, eravamo in difficoltà a tenerli qui - racconta Simona Vialardi, presidente di ASPA Animali Solo Per Amore - . Il fatto è che negli ultimi tre anni sono aumentati tantissimo i cani che ospitiamo e non sappiamo più dove metterli".

A monte c'è un problema di rinunce di proprietà: "Il nostro servizio è aiutare per lo più i cani che si trovano in difficoltà, quelli che si trovano per strada e non hanno un padrone - spiega la presidente - . Loro hanno la precedenza su tutti. Il fatto è che adesso per esempio abbiamo da noi 12 animali che un proprietario ce l'hanno, ma non vengono a prenderli. E noi non possiamo rimetterli in strada. Solo che non abbiamo più spazio per accogliere gli altri. Ci sono comuni che hanno dovuto fare riferimento ad altri canili perchè noi non abbiamo più spazio".

Nelle settimane scorse il Comune di Biella ha già avuto un incontro con l'associazione, alla presenza anche di Asl Bi. "Abbiamo verificato la situazione della struttura - continua la presidente - . Ha tanti anni ormai, e necessita di interventi importanti, oltre a nuovi spazi".

Tra i Comuni che in questi giorni ha avuto importanti contatti con il canile c'è Occhieppo Inferiore: "E' un tema che ci riguarda tutti quello della mancanza di spazi a Cossato - commenta la sindaca Monica Mosca - e dobbiamo tutti assieme trovare assolutamente una soluzione".