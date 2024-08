L'Oroscopo di Corinne dal 9 al 15 agosto

ARIETE: Agosto si è stagliato all’orizzonte di iridescenti arcobaleni con quel bel sestile di Marte che, offrendo il suo sostegno, consentirà di trascorrere attimi memorabili insieme a chi diletta a patto di mitigare apprensioni, ansie, agitazioni. Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con contorno di risate … Coltivate altresì un’amicizia infondente positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, andate a fare un bel giretto.

TORO: Quella tensione che sporadicamente assale si ripercuoterà sui rapporti interpersonali, affettivi e familiari … Le stelle contribuiranno a rendere la settimana piccante e rigurgitante di problematiche alimentate da personaggi strani, contesti imbarazzanti od inappaganti. Però, da tenaci torelli, partirete alla riscossa sconfiggendo antagonisti ed arrivisti! Godetevi altresì questo infuocato agosto e organizzate un bell’incontro per ferragosto. Sorpresine in vista.

GEMELLI: Piuttosto sfiduciati ve ne starete in un angolino: il timore di non riuscire a sopperire a mancanze o l’assentire alle altrui provocazioni vi renderà più ispidi di un porcospino… Ma suvvia, estrapolate la simpatia, siate meno nervosetti e pensate a programmare un week end o un ferragosto in allegria. La notte del 10 agosto invece esprimete un desiderio che quasi certamente si avvererà. Propensione al mal di schiena o intestino birichino. Domenica infuocata.

CANCRO: Sempre ed ovunque siate “voi stessi” lungi da chi, conoscendo i vostri punti deboli, ne approfitterebbe per intralciarvi nei progetti e nelle decisioni! E’ un periodo incasinato, pieno di faccende da sbrigare ma, dulcis in fundo, una soddisfazione nessuno ve la potrà rubare e poi andate via, insieme al partner o in compagnia, perché mai come ora abbisognate di riflettere, sollazzarvi e riposare. Visita, combino carino o ferragosto assai stuzzichino. Stomaco in subbuglio.

LEONE: La Luna, che il 4 agosto si fa nuova nella vostra costellazione, richiamerà il trenino del buon auspicio, un trenino da cogliere al volo prima che parta lasciandovi storditi e smarriti. Ragion per cui non esitate ad avviarvi verso mete che, presto o tardi, raggiungerete, sia grazie alle stelle che a conoscenze da coltivare in quanto utili. Alcuni dovranno compiere una scelta, altri giubileranno per una risposta, altri festeggeranno alla grande il proprio compleanno.

VERGINE: “Mai dire mai” incarna il vostro motto e, affermare che “certe cose a voi non potrebbero mai capitare”, sarebbe da sciocchi… Tenete dunque aperta la porticina dell’imprevedibilità da dove entreranno sorprese e novità … Approfittate altresì di questi giorni d’estate per dichiarare, a chi alletta, ciò che provate e poi, con questo caldo, evitate cibi dall’aspetto scarsamente invitante onde ridurre il rischio di indigestioni od intossicazioni. Preparativi per viaggi o grigliate.

BILANCIA : Non abbacchiatevi: se qualcosa impensierisce sappiate che all’improvviso riuscirete a concretizzare un anelito, risolvere un annoso dilemma, vincere una causa personale, recuperare dei soldini, fare degli incontri interessanti, concedervi un salubre break o trascorrere un ferragosto indimenticabile. Spuntano pure delle birbonate, degli stupori dinanzi a dichiarazioni o dinieghi, delle libagioni, viaggetti e tenere emozioni. Tendenza alla fiacca e alle infiammazioni.

SCORPIONE: Bisognerebbe prendere le svagate stelline e farne polpettine … Il periodo non è malvagio ma curioso, rigurgitante di incognite, contraddizioni, elucubrazioni, missive discrepanti, doloretti vaganti. Però qualcosa sta per mutare e, nel periodo delle vacanze, indipendentemente che le effettuiate o meno, otterrete un successone o vivrete una grande “emozione” anche se, in simultanea, qualcheduno avrà il potere di farvi arrabbiare. Ferragosto pieno di improvvisate.

SAGITTARIO: Tempi duri per gli ingenui, gli schietti o i troppo buoni … Rischiate infatti di prendervela nel frac per eccesso di zelo o fiducia mal riposta a meno che non vi tuteliate diffidando di personcine approfittatrici o mentitrici … Se scoraggiati confidate in chi sa dare ottimi suggerimenti e non ghigna sui vostri propositi e sentimenti! Andate altresì in fondo ad una questione poco chiara e ringraziate degli amici per un immenso favore. Il ferragosto sarà diverso dall’anno scorso.

CAPRICORNO: Con Saturno in poppa si prospettano delle indimenticabili giornate, delle feste a cui presenziare, dei ruspanti ritrovi, delle gioie da figlioli, una meritata villeggiatura o anche solo semplicemente un maggior relax rispetto ai mesi antecedenti. I nati alla fine di dicembre o ai primi di gennaio aderiranno ad uno spettacolo o cerimonia ma, per tutti, la settimana risulta essere importante e quasi da appuntare sul quaderno dei ricordi. Sabato festaiolo e ferragosto baldanzoso.

ACQUARIO: Esteriormente risoluti ma internamente fragili vi preoccuperete per un fracco di cose prendendovela per una situazione che, alla faccia del vostro pessimismo, si sbloccherà celermente! Avete smarrito carte, documenti od oggetti? Beh li troverete casualmente nel posto più impensato. Consigliabile accettare un invito, librare verso qualche rilassante meta, tentare la fortuna mettendo al Lotto numeri ricavati da un compleanno o anniversario. Ferragosto festaiolo.

PESCI: Sotto l’egemonia di Saturno i contrattempi abbonderanno rendendovi inquieti, accigliati, svogliati ma adesso acquietate le rogne e pensate a riposare, ad assaporare fino in fondo questi roventi giorni d’estate contattando magari chi sa farvi divertire od organizzando una seratina coi fiocchi o una passeggiata ristoratrice ... Che siate in ferie o a lavorare sappiate che i dì antecedenti il ferragosto saranno molto movimentati compresa una novella lasciante a bocca aperta.

E che le stelle brillino sui vostri sogni e sulla vostra estate!